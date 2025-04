Adolescente de 15 anos é morto durante confronto com a Brigada Militar em Cacequi

Dois dos suspeitos que estavam com o adolescente que foi morto em confronto com a BM.

Um adolescente de 15 anos morreu durante confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (28) em Cacequi , na Região Central. A morte aconteceu no mesmo local onde duas pessoas morreram em um tiroteio na noite de domingo (27) .

Na tarde de segunda-feira, outros três suspeitos de envolvimento com as duas mortes do domingo já tinham sido presos pela BM em Rosário do Sul. Conforme a Brigada Militar, o trio estava em um veículo Argo com placas clonadas.