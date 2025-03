Quadrilha especializada em furtos de celulares e cartões de crédito é presa na freeway; veja grupo em ação

Câmera mostra uma das suspeitas circulando entre as clientes de um supermercado em Balnerário Camboriú.

Quatro pessoas foram presas em Porto Alegre suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos de celulares e cartões de crédito . Entre elas estava uma peruana procurada pela Interpol, além de um homem também do Peru, uma boliviana e uma brasileira.

Os agentes interceptaram o veículo na freeway (BR-290), no sentido Litoral-Porto Alegre, já no trecho da Capital. Quatro pessoas estavam no Onix, três estrangeiras e uma brasileira.