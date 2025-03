A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza megaofensiva contra o crime organizado nesta quinta-feira (13). Conforme a corporação, até as 13h, foram presos 368 foragidos da Justiça por crimes como latrocínio, roubo e receptação. Intitulada Operação Espoliador, a ação mobiliza 700 policiais. Mandados de prisão são cumpridos em todo o Estado.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu "um dos três pilares da hierarquia" do Terceiro Comando Puro no Complexo da Maré, na cidade do Rio. Luiz Carlos de Lomba, conhecido como Chocolate, foi detido durante a operação por policiais da Delegacia de Defraudações, da 21ª DP (Bonsucesso) e da 143ª DP (Itaperuna).

Chocolate é apontado como "químico" da facção, responsável por avaliar, aprovar e reprovar a pureza e qualidade da cocaína produzida pelo grupo. Conforme a polícia, ele estava foragido desde 2024 pelos crimes de roubo e associação criminosa, além de ser investigado em outros 35 casos.

"No momento da captura, o criminoso passava por uma consulta de avaliação de um procedimento estético. Ele havia feito uma harmonização facial com o objetivo de alterar sua aparência para despistar a polícia, evitando assim pagar pelos crimes cometidos", diz comunicado.

Troca de tiros

Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) trocaram tiros com suspeitos na comunidade dos Teixeiras, na zona oeste da capital fluminense. A equipe cumpria um mandado de prisão no local, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Ainda na comunidade, uma viatura caiu em um valão após o motorista perder o controle do veículo. Os policiais da Decon precisaram de apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais e do 18º Batalhão de Polícia Militar de Jacarepaguá.

"Durante diligências para cumprimento de mandados de prisão, houve uma intercorrência com uma viatura. Foi solicitado apoio e a situação está sob controle", informou a Polícia Civil.

Conforme as investigações, a prática dos crimes combatidos na ofensiva é incentivada por narcotraficantes. Além da venda de drogas dentro das comunidades, os chefes das facções emprestam armas e prestam suporte para que outros crimes, como roubo, sejam cometidos.

O governador do Rio de janeiro, Cláudio Castro (PL), manifestou-se sobre a operação na rede social X. "Estamos desmantelando quadrilhas e combatendo o crime. Vamos continuar investindo em segurança e enfrentando esses marginais de frente. Aqui no Rio de Janeiro, a lei é para todos e bandido não tem vez!", publicou.