Polícia apreende celulares e computadores de estudante que pintou suástica no rosto em formatura na UFRGS

Segundo a delegada Tatiana Bastos, os equipamentos passarão por análise pericial , dentro da investigação que apura se houve apologia ao nazismo durante a formatura dele , na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Até o momento, nenhum dado foi extraído dos computadores .

Relembre o caso

Vinícius ainda com a suástica no rosto (à direita), antes da cerimônia de formatura.

De acordo com nota divulgada pela UFRGS, o formando do curso de Engenharia de Minas chegou à cerimônia com desenhos semelhantes a suásticas pintados na testa e nas bochechas.

Ainda segundo a instituição de ensino, assim que a situação foi identificada, o vice-reitor e o coordenador de segurança informaram ao estudante que ele não poderia colar grau com a pintura no rosto.

Internamente, a UFRGS discute providências a serem tomadas sobre a emissão do diploma do estudante .

O que diz a defesa do formando

Desde o início das investigações, a defesa se colocou à disposição para colaborar com as autoridades policiais, tendo manifestado formalmente a intenção de entregar voluntariamente os equipamentos eletrônicos de Vinícius para análise, caso fosse do interesse da investigação. Na última semana, comparecemos pessoalmente à Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância para efetuar essa entrega, mas não fomos atendidos pela autoridade policial responsável nem obtivemos formalização desse compromisso nos autos do inquérito.