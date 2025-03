Mulher é baleada em ataque a tiros na Vila Planetário, em Porto Alegre 

Uma mulher foi baleada no início da tarde desta sexta-feira (28) na Vila Planetário, no bairro Santana , em Porto Alegre. O ataque ocorreu por volta de 13h10min, e a vítima ainda não foi identificada.

Segundo o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Hermes Volker, um automóvel passou pelo local e disparos foram efetuados do interior do veículo.