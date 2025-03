Homem é morto a tiros na zona sul de Porto Alegre

Foi realizada perícia no local do crime, uma casa abandonada.

Um homem foi morto a tiros no bairro Medianeira, na zona sul de Porto Alegre, por volta da 1h desta quinta-feira (6). A vítima ainda não foi identificada.

Cápsulas de arma de fogo foram encontradas pela polícia no pátio e no corredor lateral da residência, onde a vítima foi encontrada morta.

Uma mulher, que ocupa a mesma casa abandonada, disse para a polícia que estava dormindo no momento do crime. Ela contou que acordou com o barulho dos disparos.