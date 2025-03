Dois PMs de SP são presos sob suspeita de estuprar jovem de 20 anos após carona em viatura

Sobre a acusação de estupro, a pasta afirmou que a denúncia "está sendo rigorosamente apurada". A jovem foi submetida a exame de corpo de delito, assim como os policiais, que permanecem presos no PMRG após terem a prisão preventiva decretada pela Justiça".

A acusação de estupro contribuiu para que a Justiça decidisse pela manutenção da prisão. A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar a denúncia. Os agentes não tiveram os nomes divulgados , o que impossibilitou o contato com suas defesas.

Os PMs são lotados no 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e estavam em serviço . A jovem estava em um bloco de carnaval na noite de segunda-feira (3) e teria pedido carona aos policiais, que faziam ronda na região. Os policiais disseram que iam levá-la para casa, mas desviaram do trajeto. Segundo a jovem, os dois teriam cometido os abusos dentro da viatura .

De acordo com a SSP, a jovem acusou os policiais de estupro após sair da viatura. Como a jovem apontou que os policiais consumiram bebidas alcoólicas , eles foram encaminhados ao Hospital da Polícia Militar para exame de dosagem alcoólica. Os PMs tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e foram levados para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte capital.

A investigação está a cargo do 26º Distrito Policial. A jovem compareceu nesta terça-feira (4) no local, juntamente com a mãe, e foi ouvida pela autoridade policial.