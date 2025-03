Cristian Cravinhos em janeiro de 2006. Ele foi condenado pelo homicídio do casal Richthofen em julho do mesmo ano.

De acordo com o g1, a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, autorizou a soltura com base no bom comportamento do detento e em um parecer psicológico favorável. A magistrada destacou a conduta exemplar de Cravinhos durante o encarceramento, sem faltas disciplinares nos últimos 12 meses e cumprindo o tempo necessário para a progressão ao regime aberto, prevista para 17 de abril de 2024.