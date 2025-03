Adolescente de 14 anos é resgatada após um ano em cativeiro em MG

A Polícia Militar de Minas Gerais resgatou no sábado (8) uma adolescente de 14 anos de um cativeiro em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a CNN , uma denúncia anônima informou a polícia da situação da garota, que estaria sendo impedida de sair de casa por um adulto . Segundo a fonte, a menor não frequentava a escola e o celular dela havia sido quebrado, supostamente para impedir que ela mantivesse contato com familiares.

Quando os policiais chegaram ao local, a menina estava sozinha na residência. As janelas da casa estavam cobertas por cortinas e entulhos.

Em depoimento, a adolescente afirmou que morava com o companheiro, um homem de 44 anos, havia cerca de um ano, mas que ele não a deixava sair de casa e nem conversar com vizinhos. De acordo com a PM, a garota negou ter sofrido violência doméstica.