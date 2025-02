Três pessoas são presas após carro pegar fogo em Canoas 

Segundo informações preliminares, eles fugiam de uma perseguição policial envolvendo a Guarda Municipal de Estância Velha , no Vale do Sinos.

Já no município da Região Metropolitana, o veículo, bateu em um muro e entrou em combustão, na altura do km 263 da BR-116, próximo ao viaduto da Boqueirão, no sentido interior Capital.