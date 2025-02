Seis suspeitos são presos em operação contra grupo criminoso que sequestrou e torturou jovem em Novo Hamburgo

A Polícia Civil prendeu seis pessoas na manhã desta quarta-feira (26) durante a Operação Tormentum. A ação tem como alvo líderes e executores de uma organização criminosa do Vale do Sinos que torturou e matou um homem em Novo Hamburgo , no Vale do Sinos, em dezembro de 2024.

Morte em 2024

O caso que motivou a investigação ocorreu na madrugada do dia 13 de dezembro , quando Maurício Popioeck foi raptado por criminosos na casa de um familiar, no bairro Canudos .

Segundo a Polícia Civil, os sequestradores teriam soltado o jovem com inúmeras lesões pelo corpo no mesmo local cerca de duas horas depois. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas morreu em razão dos ferimentos .

Vítima confundiu sua moto com a de outra pessoa

De acordo com o delegado Gabriel Borges, titular da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, as investigações apontaram que horas antes de ser sequestrada, a vítima estava em um estabelecimento comercial, acompanhado de outras pessoas.

— Essa confusão entre a propriedade do bem, teria motivado, por determinação desses traficantes, que ele fosse arrebatado, torturado, e com isso ele acabou morrendo — relata.

Em um certo momento, os criminosos voltaram ao endereço do pai da vítima, o retiraram do porta-malas do automóvel e continuaram com as agressões naquele local.