Saiba os próximos passos da investigação sobre o caso da menina de nove anos que foi sequestrada e abusada em Tramandaí 

Vizinhos da loja de conveniência onde o crime aconteceu relataram que havia dois homens conversando com o suspeito na tarde de terça-feira, próximo do horário do desaparecimento da menina. Eles também afirmam que o homem tinha comportamentos suspeitos, oferecendo doces a crianças. Segundo o delegado, a menina teria dito a familiares que o homem estava sozinho no momento do crime.