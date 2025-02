Relatório do Ministério da Justiça aponta parceria inédita entre PCC e Comando Vermelho

Relatório é da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça Governo federal / Divulgação

Um relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, revelou uma aliança entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), as duas principais facções criminosas do país. O documento foi obtido pelo Fantástico, e divulgado no domingo (16).

Os dados mostram uma cooperação inédita com o objetivo de melhorar as condições de presos considerados perigosos no sistema penitenciário nacional. A aliança foi identificada principalmente na unificação dos advogados que representam as duas facções, uma estratégia para fortalecer suas demandas judiciais.

"A unificação dos advogados do Primeiro Comando da Capital, o PCC, e Comando Vermelho, o CV, vem sendo formatada por integrantes do alto escalão das duas facções. E teria como objetivo fortalecer os grupos criminosos para, principalmente, pleitear demandas dos chefes presos no sistema penitenciário federal", aponta o relatório.

De acordo com o documento, integrantes do PCC estariam coletando assinaturas em um abaixo-assinado que busca flexibilizar as regras de isolamento no sistema penitenciário federal, onde os detentos enfrentam condições severas de confinamento.