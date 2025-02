Quem era Vanessa Ricarte, jornalista morta a facadas horas após conseguir medida protetiva contra ex-noivo

O caso ocorreu no final da tarde de quarta-feira (12), no apartamento de Vanessa. No momento do crime, ela estava no local para buscar seus pertences. A investigação aponta que Nascimento, então, a atacou com três golpes de faca, atingindo-a no tórax. A jornalista foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu. Preso em flagrante pela Polícia Militar, o criminoso foi encaminhado para a Deam.