Preso por matar companheira em Santa Rosa estava foragido do semiaberto havia dois dias

O homem suspeito de assassinar a facadas a companheira Franciele Dadiane Mazurkevicz Gomes , 36 anos, em Santa Rosa, no domingo (9), se apresentou na Delegacia da Mulher, na manhã desta segunda (10). Ele estava com prisão preventiva decretada pelo crime.

Zero Hora apurou que o homem se chama Rudinei Jardel dos Santos Silva, de 32 anos, com diversos antecedentes criminais. Ele era detento do regime semiaberto, mas passou a ser considerado foragido na sexta-feira (7), quando não retornou para o sistema. Rudinei possuía autorização judicial para trabalho externo desde janeiro deste ano.