Polícia suspeita que morte de adolescente na zona leste de Porto Alegre esteja vinculada ao tráfico de drogas 

Segundo a polícia, o caso aconteceu pouco antes da meia-noite, na Estrada João de Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro . O adolescente foi encontrado, já ferido a tiros, dentro de um Uno. Ele morreu no local. A vítima foi alvejada por disparos de pistola calibre 9 milímetros , de uso restrito.

Ainda segundo a polícia, neste momento a investigação trabalha para apontar a autoria do crime . Havia ainda um terceiro homem, que foi visto por testemunhas conduzindo o veículo. Ele teria deixado o local a pé. A polícia investiga a identidade dele e qual a vinculação dele com o caso.

Identificação

Na quarta-feira (5), a Polícia Civil havia confirmado o nome de um adolescente de 17 anos como sendo o da vítima. Essa informação, segundo a polícia, constava no registro de ocorrência realizado com base em informações da Brigada Militar no dia do crime.