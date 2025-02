Polícia suspeita que assassinato de três adolescentes em Canoas tenha ligação com crime organizado

A Polícia Civil suspeita que a disputa entre facções do crime organizado ligadas ao tráfico de drogas seja a motivação do assassinato de três adolescentes na tarde de domingo (9) no bairro Harmonia, em Canoas.

Na ocasião do crime, as vítimas estavam em um imóvel onde realizavam uma atividade de lazer não especificada pela polícia, quando o grupo de criminosos invadiu o local disparando tiros .

De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Mario Souza, o caso é prioridade da Polícia, que reforçará a presença de agentes de segurança na região do crime e trabalhará com a Polícia Penal para que a investigação também ocorra dentro de presídios. As autoridades buscam localizar não só os executores, como também os mandantes e as lideranças ligadas ao crime.