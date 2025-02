Polícia investiga se corpo encontrado pegando fogo ao lado de carro seria de homem desaparecido

A Polícia Civil segue investigando a identidade do corpo encontrado pegando fogo ao lado de carro em chamas na manhã de quarta-feira (5), em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo a delegada Graziela Zinelli, a suspeita é de que o corpo seja de um homem de 32 anos , que está desparecido na cidade.

Segundo a delegada, considerando o estado do corpo, a perícia não pôde apontar o sexo da vítima, o que dependerá de exames. De acordo com ela, moradores da região foram ouvidos, mas ninguém viu a cena, apenas escutaram disparos. A polícia não encontrou nenhum documento da vítima.

O carro, um sedan de cor branca, foi encontrado por volta de 11h, na Rua Lindomar de Borba, no bairro São Miguel, uma via de chão batido próximo a uma área de mata. O corpo estava ao lado do veículo com as mãos algemadas para trás.