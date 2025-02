Polícia investiga corpo encontrado pegando fogo ao lado de carro em chamas, em São Leopoldo

Policiais encontraram estojos de munição 9mm no local.

Na manhã desta quarta-feira (5), a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, no Vale dos Sinos foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Lindomar de Borba, no bairro São Miguel. No local, um veículo estava em chamas, e, ao lado dele, um corpo também era queimado.