PF investiga invasão de sistemas do CNJ para libertar presos

Policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Goiânia. Divulgação / PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13) a operação Data Change contra um grupo criminoso que invadiu sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os invasores acessaram ilegalmente as plataformas de execução penal e de mandados de prisão com o objetivo de libertar criminosos de alta periculosidade, incluindo condenados a mais de 60 anos de prisão e integrantes de facções criminosas.

Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Goiânia. Há a suspeita de que advogados participaram das fraudes. A seccional de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse acompanhar as diligências.

Os criminosos invadiram os sistemas e alteraram dados sobre o cumprimento de penas com documentos falsos. A investigação identificou fraudes em pelo menos 15 processos, "mas esse número pode aumentar com os desdobramentos da investigação que está em curso", informou a PF.

"Essas alterações indevidas tinham por finalidade adiantar as datas para progressão de regime dos apenados, de modo que estes pudessem progredir, de forma fraudulenta, mais rapidamente do regime fechado para o semiaberto, quando então rompiam a tornozeleira, tornando-se foragidos da justiça", informou.

Outros casos

Esta não é a primeira invasão aos sistemas do CNJ para inserção de informações fraudulentas. Em janeiro de 2023, criminosos acessaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão para inserir documentos e alvarás de soltura falsos.

Na ocasião, foi inserida no sistema uma falsa ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra ele mesmo.

Após investigação da PF e parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) se tornou ré no caso, acusada de ter encomendado a ação a Walter Delgatti Neto, conhecido por ter sido o hacker responsável por vazar mensagens no escândalo conhecido como Vaza Jato. A parlamentar nega participação no crime.