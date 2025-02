Operação no condomínio Princesa Isabel prende suspeitos de ataque que deixou três mortos e 27 feridos

Dois alvos da operação foram encontrados no condomínio. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (4), operação no condomínio Princesa Isabel, no bairro Azenha, em Porto Alegre. No local, quatro pessoas foram presas, entre elas, dois homens apontados por envolvimento em ataque a tiros no bairro Campo Novo.

Na ocasião, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um ataque a tiros na Rua Rio Grande, no dia 4 de setembro de 2022.

Os dois presos são apontados como responsáveis pelo ataque. Ainda em 2022, durante as investigações da Polícia Civil, os três suspeitos do atentado foram detidos preventivamente pela polícia. Na ocasião, dois deles foram encontrados no condomínio Princesa Isabel

No final do ano de 2023 foi concedida a liberdade provisória para que respondessem o processo em liberdade. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça decretou novamente a prisão preventiva dos dois. Em abril de 2024 foram expedidos os mandados de prisões e eles eram considerados foragidos desde então.

A investigação

Investigações apontaram que dois dos foragidos poderiam estar escondidos dentro do condomínio Princesa Isabel. De acordo com a Polícia Civil, os dois investigados raramente saíam do condomínio e trocavam frequentemente de apartamento.

Após quatro meses de apurações, a polícia apurou quatro prováveis imóveis em que os foragidos poderiam estar escondidos.

Nesta terça, cerca de 60 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão no condomínio. Os dois alvos foram encontrados e detidos.

Outras duas pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O ataque a tiros

Na noite de 4 de setembro de 2022, cerca de 80 pessoas estavam no bar, que promovia um evento para comemorar o aniversário de abertura, com show de pagode, quando pelo menos um carro com criminosos chegou ao local e muitos tiros foram disparados.