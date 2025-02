O corpo de Flávia Gabriely de Almeida Pinto, 17 anos, foi encontrado em Jesuítas, região noroeste do Paraná, na quinta-feira (6). Ela passou 23 dias desaparecida.

Conforme informações do G1, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da adolescente durante a madrugada, em um riacho no município. O local foi indicado pelo principal suspeito do crime, o cunhado da vítima. Ele foi preso de forma preventiva e a polícia, agora, trata o caso como morte violenta.

Nas redes sociais, a mãe da menina, Priscila Almeida, lamentou o ocorrido:

O que aconteceu

Flávia foi vista pela última vez no dia 13 de janeiro, após sair da casa do namorado. Conforme a família da adolescente informou à RPC na época, ela deixou a residência onde morava por volta de 13h, informando que iria visitar o parceiro.

Conforme relatos de testemunhas ouvidas pela polícia, ela chegou no local e saiu de lá sozinha. O último registro de Flavia Gabriely foi feito às 15h, por meio de uma filmagem obtida por câmeras de segurança. No vídeo, ela aparece caminhando na rua desacompanhada.

Investigações

Após indicar o local onde o corpo foi encontrado, o cunhado da vítima foi preso preventivamente. O homem de 19 anos é casado com a irmã de Flávia, e não teve seu nome divulgado. Ele não tinha antecedentes criminais.

Em depoimento à polícia, ele, inicialmente, negou envolvimento com o caso. No entanto, conforme o delegado responsável pelo caso, Leandro Vadalá, as investigações apontaram que o homem teria buscado a adolescente no dia de seu desaparecimento.

— As diversas imagens e os elementos da investigação que foram angariados dentro do inquérito demonstraram realmente que ele estaria no local e inclusive teria buscado a vítima no momento do desaparecimento dela — afirmou ao G1.

Confrontado, o homem, então, afirmou que ele e Flávia teriam saído para usar drogas. Entretanto, ela teria tido um problema, e ele a empurrou no riacho. Não há indícios de participação de outras pessoas.

O delegado relatou que os familiares negaram que Flávia usasse drogas. A informação será confirmada por laudos periciais. Não há evidências de relações amorosas entre o suspeito e a vítima.