MP denuncia homem por produzir, armazenar e divulgar imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes na Região Central

— Espero que a prisão preventiva e a denúncia representem um ponto final no histórico criminal do acusado. O número de crianças afetadas é incalculável. Porém, continuaremos os esforços para concretizar o compromisso do Ministério Público na defesa incondicional dos direitos das crianças e adolescentes — diz.

As identidades não foram divulgadas em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para preservar a integridade das vítimas. Conforme Barboza, as vítimas eram crianças pequenas, que não pertenciam à família do agressor. Ele considera que as penas aplicadas para este tipo de crime são baixas.