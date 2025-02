Motorista preso por matar motociclista em Canoas tentou consertar carro após colisão

A ação foi flagrada por câmeras de segurança que mostraram Fernando Ávila Molossi , de 51 anos, chegando no local às 12h40min de sexta . Ele permanece por cerca de quatro minutos na oficina, mas vai embora ao ser informado que os funcionários estavam em horário de almoço.

Um dos trabalhadores relatou que Molossi aparentava estar nervoso e pedia agilidade no serviço.

O caso

A Polícia Civil investiga como homicídio doloso a morte de Guilherme Joaquim da Silva, de 19 anos, estava pilotando a motocicleta com a namorada na carona quando foi atingido pelo veículo dirigido por Molossi.

O condutor do carro foi autuado em flagrante por homicídio doloso com motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. No sábado (1º), ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.