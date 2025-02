Menina que foi sequestrada em Tramandaí pode ter ficado 12 horas em buraco, diz coronel da Brigada Militar 

A menina de nove anos, encontrada em cativeiro após ser sequestrada em Tramandaí, no Litoral Norte , pode ter passado até 12 horas dentro do buraco subterrâneo onde foi mantida, segundo a Brigada Militar.

Em entrevista ao programa Gaúcha+ , da Rádio Gaúcha, o comandante da Brigada Militar no Litoral Norte, coronel Artur Marques de Barcellos, informou que o desaparecimento foi reportado no final da tarde de terça-feira (25). Desde então, a BM e a Polícia Civil realizaram buscas contínuas durante toda a madrugada.

Os agentes identificaram um buraco de aproximadamente 50 centímetros de largura e um metro de profundidade, coberto por uma tampa de concreto e escondido sob caixas de bebidas. No interior do espaço apertado, foram encontrados papelão e restos de alimento.

Entenda o caso

A menina de nove anos foi sequestrada na tarde de terça-feira (25) no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí , no Litoral Norte do RS.

Na noite de terça-feira, após a família estranhar a demora da menina em voltar para casa, a polícia foi acionada. Iniciadas as buscas, o pai chegou a ir no estabelecimento do suspeito, onde acabou desconfiando do dono da loja. Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a Brigada Militar constatou que a menina foi até o local e não saiu mais.