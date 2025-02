Líder de facção é preso durante operação em Tapes, no sul do Estado

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como líder de uma facção criminosa, no interior de Tapes, no sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (14).

Márcio Oliveira Chultz, 44 anos, conhecido como Alemão Márcio ou Alemão Chultz, tem condenações que somam mais de 37 anos de prisão por diversos crimes – 14 deles ainda deverão ser cumpridos.

Entre os antecedentes estão furto, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e 12 procedimentos policiais por homicídios.

Segundo a Polícia Civil, por conta da progressão de regime, o preso foi posto em liberdade em 2023. Depois, devido a um processo por homicídio, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele em setembro de 2024 – momento desde o qual Alemão Márcio era considerado foragido.

Na mesma época, a Justiça expediu um novo mandado de sentença condenatória para cumprimento do restante da pena em regime fechado.

Guerra entre facções e homicídio de Nego Jackson

Conforme a investigação, em 2016, Alemão Márcio foi um dos responsáveis por uma guerra entre uma organização criminosa da Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, e outras facções menores que se uniram contra o rival.

Esse conflito ganhou notoriedade em razão da quantidade de mortes e da violência empregada, com decapitações, atentados e avisos com ameaças entre os grupos.

O principal rival dele na época era Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, morto por integrantes da facção liderada por Alemão Márcio, em novembro, na Penitenciária Estadual de Canoas 3, na Região Metropolitana.

Ainda em 2016, ele foi preso no interior de Camaquã, também no sul do Estado.

Como foi a investigação

A operação que resultou na prisão de Alemão Márcio foi chamada de “Dejavú”, e teve cinco meses de investigação. Segundo a polícia, diligências em diversos pontos do RS foram feitas; dias antes da captura, os agentes descobriram que o procurado estaria em um sítio, a exemplo do ocorrido na prisão dele em 2016. Entre os esconderijos suspeitos estavam propriedades rurais de Camaquã, Arambaré e Tapes, todas no sul gaúcho.

O local da prisão desta sexta-feira é um sítio composto por três casas, em um lugar de difícil acesso e à beira da Lagoa dos Patos. O preso estava no interior de uma das residências.

Leia Mais Quem era o ciclista morto em assalto em área nobre de São Paulo

Ele não reagiu à abordagem. Na propriedade foram encontradas duas armas de fogo, munições calibres 9mm e de 12, quatro carregadores de pistola, motivo pelo qual foi autuado em flagrante.

Após a prisão, Alemão Márcio foi levado para Porto Alegre, onde foram realizados os procedimentos de praxe e ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde dará seguimento ao cumprimento da pena e responderá aos processos que é réu.