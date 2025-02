Júri de homem acusado de matar os quatro filhos é marcado para maio; relembre o caso

David da Silva Lemos, 31 anos, encontra-se preso. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Está marcado para o dia 13 de maio o início do júri do homem acusado de matar os quatro filhos, em dezembro de 2022, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) nesta sexta-feira (7).

A previsão é de que o Tribunal do Júri, no Foro de Alvorada, dure de três a quatro dias. O agendamento foi feito pelo juiz de Direito Marcos Henrique Reichelt, da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada. São esperados os depoimentos de mais de 20 pessoas em plenário.

O réu encontra-se preso. David da Silva Lemos, 31 anos, é acusado pelo Ministério Público Estadual de assassinar os filhos: Yasmin, 12 anos, Donavan, 8, Giovanna, 6, e Kimberlly, 3. Conforme a denúncia, o motivo dos crimes seria a inconformidade com o fim do relacionamento com a mãe dos filhos do casal.

Ele responde por homicídios qualificados (por motivo torpe, meio cruel, e contra menor de 14 anos).

O caso

No início da noite de uma terça-feira, 13 de dezembro de 2022, um familiar encontrou os corpos das quatro crianças dentro da casa do pai. A casa de madeira ficava no mesmo pátio onde reside a avó paterna.

Três vítimas foram localizadas em um cômodo, e a caçula, em outro. Os filhos estavam com o pai para passar o fim de semana, mas, segundo familiares, ele teria se recusado a devolver as crianças no domingo, como havia sido combinado.

Durante a segunda-feira, vizinhos relataram ter visto as crianças brincando em frente à casa. A suspeita é de que o crime tenha acontecido no fim daquela tarde.