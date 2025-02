Idosa perde R$ 150 mil após ser enganada por falso Elon Musk

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, a vítima fez dois empréstimos para o suposto Musk : um no valor de R$ 62 mil e outro, de R$ 92 mil. Em entrevista ao g 1 , o delegado afirmou que a idosa pretendia ir além:

O que aconteceu

Investigação

Golpes semelhantes

Essa não foi a primeira vez Elon Musk é usado como personagem para golpes. Em setembro de 2024, uma moradora do Paraná perdeu R$ 4 mil após viver um suposto relacionamento com o bilionário.

O golpista, naquela ocasião, prometia visitar a vítima no Brasil, e recompensá-la com uma grande soma em dólares. Ao analisar o celular da idosa, foi apurado que as ligações eram provenientes de um telefone celular com código internacional da Nigéria.