Homicídios, latrocínios e feminicídios têm queda em janeiro no RS

Morte do vereador de Estrela Gerson Adriano da Silva é um dos latrocínios investigados. Corpo foi encontrado em Alvorada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul terminou o primeiro mês de 2025 com queda nos homicídios, feminicídios e latrocínios. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os homicídios reduziram 44,7%, passando de 190 casos, em janeiro de 2024, para 105.

Os crimes de feminicídio caíram 16,6%, com 10 ocorrências no primeiro mês do ano. Em 2024, haviam sido 12.

Foram três casos de latrocínios — roubos com morte — ante seis no mesmo período do ano passado, o que representa queda de 50%.

Um dos roubos com morte que aconteceram no mês de janeiro envolve um vereador de Estrela, no Vale do Taquari. Gerson Adriano da Silva, 52 anos, o Gersinho, havia desaparecido em 18 de janeiro e foi encontrado sem vida no dia 24, em Alvorada, na Grande Porto Alegre, com sinais de violência — o cadáver apresentava marcas de estrangulamento e perfurações.

De acordo com a investigação, o político foi atraído para uma emboscada.

— Ele foi atraído por essa pessoa para um local próximo a um bar, perto do Itapema Park, em Alvorada, e foi abordado por três homens, sendo vitimado. Foi atraído para uma situação que achava que era uma coisa e se transformou num latrocínio — detalhou o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, em entrevista coletiva no dia 30 de janeiro.

Roubos a pedestres

Segundo a SSP, o motivo para a queda nos latrocínios está relacionada ao combate aos crimes de roubo a pedestre e de veículos.

No caso de roubo a pedestre, foi a primeira vez que o número ficou abaixo de 1 mil, considerando a série histórica. Haviam sido mais de 1,5 mil em janeiro do ano passado, enquanto no último mês foram 978 ocorrências — o que representa queda de 37%.