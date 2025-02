Foi autorizado na tarde de segunda-feira (3) pelo governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite a abertura de um concurso público para a contratação de servidores das corporações vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP). Serão disponibilizadas 2.734 vagas na Brigada Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros Militar e no Instituto-Geral de Perícias.