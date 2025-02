Foragida da Justiça gaúcha é presa em abordagem na BR-101, em SC

A operação foi resultado da troca de informações com a PM, que levou à interceptação de um veículo envolvido em um furto ocorrido no último sábado (1º) em um shopping da cidade catarinense.

No carro, estavam dois casais. Imagens de videomonitoramento identificaram uma das duplas como autora do crime. Durante a busca no veículo, os agentes da PRF encontraram os celulares furtados dentro da bolsa de uma das passageiras.