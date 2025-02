"Foi de uma crueldade que não cabe em palavras", diz delegada sobre bebê que teria sido morto pelos pais em Viamão

A delegada titular da Delegacia de Polícia de Viamão, Jeiselaure de Souza, concedeu entrevista na tarde desta quarta-feira (5) ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha , para comentar a prisão preventiva do casal suspeito de torturar o próprio filho , um bebê de nove meses, até a morte .

O caso aconteceu no dia 29 de janeiro e a prisão dos pais da criança foi realizada nesta quarta. Os suspeitos, Peterson Francisco Avila dos Santos , 23 anos, e Rayssa de Lara Cândido , 19, devem responder pelo crime de tortura qualificada pelo resultado morte.

— É um caso que choca a todos pela gravidade do fato. Já me deparei com casos muito graves, mas esse foi de uma crueldade que não cabe em palavras — afirmou a delegada.