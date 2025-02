Fachin vota para manter restrições a operações policiais no Rio de Janeiro

Relator, ministro Edson Fachin defende a adoção de normativas como uso de câmeras corporais e restrição de helicópteros. Andressa Anholete / STF

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (5) para manter restrições às operações realizadas pela Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro. Ele é relator do processo que trata da letalidade policial na capital fluminense. O julgamento foi suspenso.

A Corte julga definitivamente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, conhecida com ADPF das Favelas. Na ação, que foi protocolada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), a Corte já determinou medidas para reduzir a letalidade durante operações realizadas pela polícia contra o crime organizado nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro.

Durante a tramitação da ADPF, o STF obrigou o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais e nas viaturas, além da determinação de aviso antecipado das operações para autoridades das áreas de saúde e educação a fim de proteger escolas e unidades de saúde de tiroteios entre policiais e criminosos.

Ao proferir voto definitivo sobre a questão, Fachin reafirmou diversas determinações para atuação da PM durante as operações e na investigação criminal de mortes de moradores das comunidades e policiais ocorridas durante as operações.

Após o voto do ministro, o julgamento foi suspenso. Segundo o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, a pauta deverá ser retomada no próximo mês. Durante o voto, Fachin fez determinações sobre a questão (leia a íntegra ao final da reportagem.)

Voto de Fachin

Fachin rebateu acusações de que a Corte está impedindo o trabalho regular da polícia do RJ e fortalecendo o crime organizado.

Na avaliação do ministro, as disputas territoriais, a circulação de armamento pesado e a presença de criminosos de outros Estados nas comunidades do RJ são situações que ocorrem antes da tramitação da ADPF no Supremo.

— Imputar problemas crônicos e de origem anterior à presente arguição a medidas impostas por esta Corte consiste não apenas em grave equívoco, mas em inverdade — afirmou.

O relator também voltou a ressaltar que as restrições impostas pelo STF às operações policiais não proibiram a realização dessas ações.

— Inexiste qualquer dado, documento ou análise consistente que estabeleça nexos de causalidade entre os referidos problemas preexistentes e as medidas tomadas por esta Corte no âmbito da ADPF 635, as quais jamais proibiram a realização de operações policiais, mas tão somente exigem o atendimento a parâmetros mínimos de planejamento, transparência e controle externo — disse.

Resultados

Fachin também ressaltou que as medidas tomadas pela Corte reduziram os números da letalidade policial no RJ.

Citando dados do Ministério Público do Rio de Janeiro, o relator disse que a redução de mortes por intervenção policial foi de 52% entre 2019 e 2023. Conforme os dados, em 2023, foram registradas 871 mortes durante operações. Em 2019, ano em que a ADPF foi protocolada, foram registradas 1.814 mortes.

— Tais números evidenciam que a adoção de parâmetros de transparência e controle na atividade policial têm o condão de viabilizar o exercício das funções de segurança pública de forma competente e sem elevação de índices de criminalidade — afirmou.

Veja as medidas determinadas por Fachin: