Ex-diretor administrativo e financeiro do Pronto Socorro de Pelotas é preso por suspeita de desviar R$ 250 mil da instituição

O ex-diretor administrativo e financeiro do pronto socorro de Pelotas, no Sul do Estado, Misael da Cunha, foi preso preventivamente pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) nesta sexta-feira (21). Ele foi denunciado em agosto do ano passado, por desviar R$ 250 mil da unidade hospitalar.