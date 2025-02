Entenda como o RS fechou 2024 com o menor número de roubos de veículos em duas décadas

Registro da Operação Édipo, em abril de 2024, que desarticulou um esquema de roubo de veículos na Capital. Polícia Civil / Divulgação

O Rio Grande do Sul alcançou, em 2024, o menor índice de roubos de veículos em 22 anos. Em 2002, quando a Secretaria da Segurança Pública (SSP) iniciou a série histórica, houve 8.380 registros deste tipo de crime. Em 2024, foram 2.287 casos, uma queda de 73% entre os dois períodos.

Na prática, isso significa que o RS saiu de 23 roubos de veículos por dia, há duas décadas, para seis casos diários, em média, no ano passado. Em comparação a 2014, quando foram 13.754 casos, a redução foi de 83%.

O ápice deste tipo de crime no Estado ocorreu em 2015, quando o RS tinha média de 50 casos diários — 18.138 no ano. Desde 2018, entretanto, o Estado vem apresentando quedas consecutivas neste indicador criminal.

O delegado João Paulo de Abreu, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos (1ª DR) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), explica que o combate ao roubo de veículos é uma das prioridades do programa RS Seguro, implementado pelo governo do Estado em 2019. Conforme o delegado, muitos automóveis roubados são usados por criminosos para cometer outros delitos.

— Hoje, você tem pessoas que roubam veículos automotores que não são, necessariamente, usados para o desmonte de peças. Há, sim, a prática desses roubos por criminosos que são, por vezes, demandados a furtar e subtrair esses bens para destinar ao crime organizado, justamente para se utilizar deles em outros crimes — sublinha.

O delegado diz, também, que há relação entre a queda dos roubos de veículos com a redução de outros crimes, como os homicídios.

— Não dá para se olhar de forma isolada para esse tipo de crime. O veículo é meio, ele é instrumento para a prática de vários outros crimes. Quando você executa um trabalho de investigação criminal, de segurança pública, que consegue diminuir indicadores de outros crimes, como homicídios, roubos a banco, sequestros, tráfico de drogas, necessariamente, ou de forma decorrente, o roubo de veículos diminui — comenta.

Três pilares de combate

Entre 2023 e 2024, a redução dos casos de roubos de veículos foi de 36%, seguindo o padrão de queda dos seis anos anteriores. Em Porto Alegre, houve 3.641 roubos de veículos em 2002 contra 730 em 2024, uma redução de 80% no período.

A delegada Vanessa Pitrez, diretora do Deic, explica que a Polícia Civil atua em três pilares para o combate aos roubos de veículos. São eles:

Monitoramento e análise criminal permanente, com uso do cercamento eletrônico e demais ferramentas de inteligência, de todas ocorrências registradas na Capital;

Saturação de área — com equipes de sobreaviso 24 horas por dia, para deslocamento imediato ao local do roubo e cobertura das localidades que apresentam maior incidência do crime;

Investigação qualificada com coleta robusta de prova, especialmente pericial, que garanta a identificação do autor do crime e sua permanência na prisão.

— Com essa estratégia, conseguimos não só obter a maior redução da série histórica nos roubos de veículo como alcançar um índice de elucidação de 96% dos casos investigados pelo Deic que foram remetidos à Justiça — diz a diretora.

Operações de repressão ao crime

A delegada ressalta a importância das operações policiais realizadas pela Polícia Civil e demais órgãos de segurança para reprimir este tipo de delito.

Entre as investidas deflagradas em 2024, Pitrez destaca a Operação Vans, em abril, quando um homem de 29 anos foi preso suspeito pelos roubos de cinco veículos cometidos nos bairros Mont'Serrat, Bella Vista, Auxiliadora e São João, em Porto Alegre. Ele foi reconhecido pela marca do tênis que usava — o que deu nome à operação.

Já na Operação Édipo, no mesmo mês, em que foram presos dois homens em Ipanema, na Zona Sul, a mãe de um deles tinha a função de guardar os veículos roubados até as trocas das placas. O fato, inclusive, inspirou o nome da operação, em alusão a Édipo, personagem da mitologia grega que matou o pai e se casou com a própria mãe.

Além das operações, a diretora do Deic salienta que a polícia também reduziu o tempo de devolução dos veículos recuperados para as vítimas.

— Isso porque fizemos parceria com o IGP (Instituto-Geral de Perícias), que realiza três vezes por semana as perícias nos veículos recuperados no próprio Deic e permite a devolução imediata às vítimas — ressalta.

Atuação conjunta

O delegado João Paulo Abreu, da 1ª DR, afirma que a atuação conjunta das forças de segurança, como as polícias Civil, Federal e a Brigada Militar (BM) é essencial para a manutenção da queda da criminalidade.

O comandante-geral da BM, Cláudio Santos Feoli, pontua que a atuação da BM no combate aos roubos de veículos é focada, principalmente, em análise criminal.

—Verificamos quais são os locais de maior incidência de ocorrências e posicionamos o policiamento ostensivo, preventivo, nesses locais, evitando ocorrências futuras. Além disso, nós acompanhamos junto com a Polícia Civil o movimento das quadrilhas que se especializam nesse tipo de crime, fazendo com que a gente tenha uma ação mais direta sobre aqueles que causam o problema — diz.

Ele também destaca a importância do cercamento eletrônico e das operações realizadas em desmanches.

Como denunciar

Quem tiver informações que possam ajudar a elucidar crimes relacionados a roubos de veículos pode denunciar anonimamente à Polícia Civil pelos canais abaixo:

Disque-denúncia do Deic: 0800-510 2828

0800-510 2828 WhatsApp e Telegram: (51) 98444-0606

(51) 98444-0606 Site da Polícia Civil: www.pc.rs.gov.br

Presencialmente, na delegacia mais próxima.