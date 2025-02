Dona de escola é flagrada agredindo alunos e prefeitura de Osasco cassa alvará

A prefeitura de Osasco, na região metropolitana de São Paulo , cassou o alvará de funcionamento da escola particular Alegria de Saber após receber uma denúncia de maus-tratos . Segundo a gestão municipal, a proprietária e diretora da unidade de Educação Infantil foi filmada agredindo um aluno da instituição. A defesa da empresária não foi localizada.

De acordo com a prefeitura, um vídeo mostra a dona da escola dando vários tapas no rosto de uma criança. "Na gravação, um menino parece chorar e ser colocado em uma mesa separada dos colegas. A diretora então se aproxima e pega a cabeça da criança, forçando-a a beber de uma caneca. Em seguida, bate várias vezes no rosto da criança", acrescenta a administração de Osasco.