Desaparecimento de jornalista britânica em São Paulo é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil investiga o desaparecimento da jornalista britânica Charlotte Alice Peet , de 32 anos, em São Paulo . De acordo com o portal g1 , o caso foi registrado por uma amiga na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17) e encaminhado à capital paulista, último local mencionado por Charlotte.

A amiga, residente no Rio, relatou à polícia que conheceu Charlotte há dois anos, quando a jornalista veio morar e trabalhar no Brasil. Após um período no país, ela retornou a Londres e, em novembro de 2024, voltou a se mudar para o Brasil. Desde então, as duas chegaram a se encontrar em Santa Teresa, no centro do Rio.