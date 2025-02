Brigada Militar apreende três toneladas de maconha em Triunfo 

Droga apreendida estava armazenada em galpão. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar descobriu na madrugada deste sábado (8) um carregamento de três toneladas de maconha em Triunfo, na Região Carbonífera. A droga estava escondida numa van, dentro de um prédio em construção, no limite com Montenegro. Além dos entorpecentes, dois veículos foram apreendidos na ação.

A BM de Montenegro estava realizando o patrulhamento durante a madrugada, na região que faz limite com Triunfo, às margens da BR-386. Por volta das 2h30min, a equipe percebeu que o portão de um prédio em construção estava aberto.

Os policiais ingressaram no local para verificar a situação e descobriram dentro do prédio um Cargo branco. O veículo estava abarrotado de caixas de papelão, como se fossem encomendas, cobertas com lona. O forte odor da droga levantou a suspeita dos policiais militares.

Ao abrirem as caixas de papelão, depararam com o carregamento de tijolos de maconha. A van onde estava armazenada a droga havia sido roubada, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em novembro do ano passado, mas estava com placas clonadas.

Num galpão anexo, foi encontrado outro veículo, uma Frontier, que também havia sido furtada, em Porto Alegre, em outubro do ano passado. O veículo havia sido adulterado e estava com placas clonadas. Ninguém foi encontrado no prédio.

Ao pesar a maconha, a polícia constatou que se tratava de um carregamento de 3,1 toneladas de maconha. O caso será investigado pela Polícia Civil, para apurar a origem da droga e quem foram os responsáveis pelo carregamento.

Uma das suspeitas é de que a droga estivesse sendo armazenada no local para que, posteriormente, os entorpecentes fossem transportados para a Região Metropolitana.

Apreensão em Parobé

Ação desencadeada pela 3° Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN) do Denarc. Polícia Civil / Divulgação

Na noite de sexta-feira (7) houve a apreensão de um outro carregamento de maconha, no município de Parobé, no Vale do Paranhana. O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prendeu dois homens com as drogas em um sítio na área rural do município.