Um tenente da Policia Militar do Rio de Janeiro morreu baleado durante operação contra o tráfico de droga s que mobilizou 400 policiais na manhã desta sexta-feira (31) na capital fluminense e região metropolitana. Três fuzis, drogas e três granadas foram apreendidas durante a ação, deflagrada em sete comunidades – cinco na zona norte do RJ e duas em Duque de Caxias.

O PM, do 41º BPM, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Barricadas foram armadas e carros queimados nas vias de acesso a algumas comunidades. As informações são do g1.