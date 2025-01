Sete serão julgados por mortes de DJs após desentendimento sobre quantidade de crack em Novo Hamburgo 

Quase cinco anos após o assassinato dos DJs Leonardo Scherer Kologeski, 21 anos, e Diego Lafourcade, 36, sete membros de uma facção criminosa do Vale do Sinos serão julgados por duplo homicídio qualificado. O júri está marcado para 29 de janeiro.

Entre os réus estão mandantes, executores e responsáveis por atrair a dupla para uma emboscada. O grupo também responderá por organização criminosa, assim com um oitavo envolvido.

Para o Ministério Público (MP), os DJs foram sentenciados à morte pelo tribunal do tráfico em razão de desentendimento durante esquema de venda de drogas.

Desentendimento

Segundo a investigação da Polícia Civil, os DJs estariam atuando na compra e no transporte de drogas para a facção do Vale do Sinos. Na noite de 1º de maio de 2020, os dois foram a Novo Hamburgo para adquirir cinco quilos de crack por cerca de R$ 60 mil.