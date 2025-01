Pai suspeito de matar filho de cinco anos e tirar a própria vida já havia ameaçado ex-companheira por ciúme, diz polícia 

Ricardo Lucas, de 52 anos, teria feito utilizado arma de fogo durante o crime, conforme a Polícia Civil. Reprodução / Redes sociais

Por volta das 9h30min do último domingo (19), Ricardo Lucas, 52 anos, buscou o filho, Pedro Henrique Stasinski Lucas, cinco anos, na casa da mãe, para uma visita que estava programada. O veículo do homem foi visto por pessoas próximas voltando à residência na qual morava em Dom Feliciano, no sul do RS, ainda naquela manhã. Esta foi a última vez que pai e filho foram vistos com vida.

Ao perceber a demora do ex-companheiro para devolver a criança, a mãe registrou o desaparecimento ainda no domingo. A polícia fez buscas na casa de Ricardo, onde foram encontradas fotos do filho caçula e da mais velha, uma adolescente, sobre um móvel.

Por volta de 16h desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros localizou os corpos de Ricardo e Pedro, já sem vida. Eles estavam em uma área de mata na localidade de Linha Anápio Silveira, a cerca de três quilômetros da casa do homem, na zona rural de Dom Feliciano.

Segundo a delegada Geórgia Malafaia, a Polícia Civil investiga o caso como homicídio seguido de suicídio. Ela explica que análises periciais preliminares apontam que as mortes foram causadas por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a delegada, o casal estava separado há pelo menos dois anos. Embora não tivesse antecedentes, a polícia recebeu relatos de ameaças feitas pelo homem.

— Segundo familiares, ele já havia feito ameaças, caso a ex-companheira assumisse um novo relacionamento — diz a delegada.

De acordo com a delegada, até o momento, não há relatos de pessoas que tenham visto o homem e o menino chegando ao local onde os corpos foram encontrados. O carro dele foi deixado na garagem de casa. A polícia já ouviu informalmente familiares, amigos e vizinhos.

— A mãe do menor estava muito abalada desde o desaparecimento e não foi ouvida. As informações que obtivemos foram repassadas por familiares dela e do pai do menor — sublinha a delegada.

Foi solicitada a perícia no local do crime e exame necroscópico. A polícia agora aguarda os laudos para dar prosseguimento à investigação e concluir o inquérito.

A prefeitura de Dom Feliciano decretou luto oficial de três dias. Conforme a administração municipal, Pedro estudava na creche municipal.