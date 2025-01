Pai de Santo é preso em flagrante por agredir esposa e filha de três anos, em Viamão

Conforme o registro policial, por volta das 14 horas o homem, de 37 anos, teria ficado irritado após a negativa da esposa para que uma segunda mulher participasse de relações sexuais com os dois. Em seguida, passou a agredir a vítima, que estava com a filha de três anos no colo, e a quebrar objetos na casa. A criança foi colocada no chão. Em seguida, conforme o relato da vítima aos policiais, o pai de santo jogou a filha sobre um violão e tentou sufocar a esposa.