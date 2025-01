Mulher vítima de arroz envenenado no Piauí morre após nova hospitalização; morte pode ser a sexta relacionada ao caso

Mais uma das vítimas do arroz envenenado no Piauí, Maria Jocilene da Silva, 32 anos, morreu nesta sexta-feira (24). A informação foi divulgada ao portal g1 pelo Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), localizado em Parnaíba, no litoral do Estado. A causa da morte ainda está sob investigação, mas se confirmada a relação com o alimento envenenado, será a sexta morte relacionada ao caso.