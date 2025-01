MP denuncia pais por assassinar filha recém-nascida em Sério

Polícia encontrou os suspeitos na casa da mãe do jovem.

O Ministério Público (MP) denunciou por homicídio qualificado (por motivo torpe, fútil e emprego de meio cruel ) os pais de uma menina recém-nascida que foi assassinada em Sério , no Vale do Taquari.

O casal foi preso preventivamente na segunda (20). O homem tem 20 anos e a mulher, 19. O crime aconteceu entre em 13 de setembro do ano passado.

Conforme o promotor Marcos Eduardo Rauber, a mãe, após dar a luz à criança em casa, matou a menina cortando o pescoço com uma faca e que o pai, além de não tomar nenhuma providência para impedir o assassinato, ateou fogo no corpo da criança e tentou escondê-lo. O casal ainda é acusado de limpar a cena do crime e destruir provas.