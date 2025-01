Menina de quatro anos é a quinta vítima de envenenamento no Piauí

Morreu na noite de terça-feira (21) a quinta vítima do caso de envenenamento que resultou na hospitalização de nove pessoas da mesma família em Paranaíba, no Piauí, em 1º de janeiro . Conforme o g1 , ela foi identificada como Maria Gabriela da Silva, de quatro anos.

Maria é filha de Francisca Maria da Silva , que morreu em 7 de janeiro, também vítima do envenenamento. A família foi envenenada com terbufós, substância tóxica conhecida como "chumbinho".

Relembre o caso

No dia 1º de janeiro, nove pessoas da mesma família procuraram atendimento médico com sintomas de intoxicação alimentar. Manoel Leandro da Silva, 18 anos, morreu ainda na ambulância, e Igno Davi da Silva, de um ano e oito meses, morreu logo após chegar ao hospital.

A Polícia Científica do Piauí identificou a presença de terbufós no arroz consumido pela família durante o Réveillon. A substância age paralisando o sistema nervoso central e rapidamente causa a morte de pragas. A comercialização do produto para uso doméstico é proibida no Brasil.