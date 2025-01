Homem é morto a tiros na saída de culto de igreja em Novo Hamburgo, diz polícia

Um homem foi morto na saída de um culto religioso em uma igreja na noite de segunda-feira (27) em Novo Hamburgo , no Vale do Sinos. A vítima tinha 44 anos e não teve a identidade divulgada pela polícia.

Segundo informações da Polícia Civil , três homens, suspeitos de envolvimento no crime, estavam em um carro . Um deles dirigia o automóvel enquanto outros dois comparsas efetuaram os disparos, que atingiram a vítima. A polícia trabalha agora para identificar suspeitos e entender a motivação do crime.

Nota Igreja Madureira de Novo Hamburgo

"Informamos com pesar que, na noite desta segunda-feira, ao término do nosso culto, ocorreu um tiroteio na frente da igreja. Foi um momento de muita tensão e preocupação para todos, mas, graças a Deus, todos OS membros da igreja estão bem na medida do possível. Lamentavelmente, houve uma morte durante o ocorrido, que desconhecemos a identidade.