Falsa agente de saúde sequestra bebê em Curitiba

Eloá Pietra Almeida Santos, de um ano e sete meses, foi sequestrada por uma mulher nesta quinta-feira (23) , no bairro Parolin, em Curitiba, no Paraná. A Polícia Militar (PM) local faz buscas pela criança desaparecida e pela suspeita que raptou a menina.

De acordo com as investigações, a mulher vestia um avental com máscara sanitária. Ela chegou à casa da família se identificando como agente de saúde, de acordo com informações do g1.