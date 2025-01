Dois policiais penais são baleados durante resgate de preso em Quaraí

Dois policiais penais foram baleados durante o resgate de um preso do Presídio Estadual de Quaraí , na Fronteira Oeste, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Penal, os oficiais não correm risco de morte.

No momento da ocorrência, os agentes levavam o preso para uma clínica médica no município, quando foram surpreendidos por disparos. Ainda não se sabe o número de indivíduos envolvidos.

O carro dos fugitivos foi encontrado abandonado no Rio Uruguai, na fronteira com a cidade uruguaia de Artigas.

De acordo com a Brigada Militar, as autoridades do país vizinho já foram acionadas. Também foram enviados para a região um Batalhão de Choque e, de avião, um Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).