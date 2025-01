Brigadiano é preso após tentativa de roubo a farmácia em Sapiranga

Um brigadiano foi preso no final da manhã desta terça-feira (28), em Sapiranga, no Vale do Sinos, após uma tentativa de roubo em uma farmácia do bairro Oeste. O nome do soldado não foi divulgado pela Brigada Militar (BM) e pela Polícia Civil, mas a reportagem de Zero Hora apurou que se trata de Diógenes Cassiano dos Santos, de 30 anos.