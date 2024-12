“Um ano depois, descobrimos que esse tipo de atividade clandestina tinha se disseminado”, conta jornalista que flagrou colombianos vendendo loteria ilegal em três cidades

Iniciada em novembro, a série TBT 2024 revisita coberturas marcantes de jornalistas de Zero Hora e Rádio Gaúcha neste ano. Repórteres e comunicadores relembram momentos da tragédia climática no Estado, grandes operações policiais e acontecimentos que chocaram o Rio Grande do Sul e o país. Na quarta publicação, o colunista Humberto Trezzi conta detalhes dos bastidores da série de reportagens sobre as loterias ilegais de colombianos na Região Metropolitana.

Em 2023, o Grupo de Investigação da RBS (GDI) mostrou que os imigrantes vendiam cartelas do jogo de azar Bono a Estrela, com direito a prêmios de até R$ 5 mil para quem acertasse uma sequência de quatro números. Após a série de reportagens, que mostrou operadores e gerentes do jogo, um grupo de 11 estrangeiros foi preso no mesmo mês pela Polícia Civil.

– A gente achou que esse tipo de atividade ilegal tinha sido interrompida (...) Mas, para minha surpresa, descobrimos que na Grande Porto Alegre esse tipo de atividade clandestina tinha se disseminado. Descobrimos e gravamos colombianos vendendo loteria ilegal em Cachoeirinha, em Alvorada e na Lomba do Pinheiro – explica o jornalista.

Eu mesmo gravei com alguns agiotas, sem eles saberem que eu sou jornalista, perguntando se eles faziam empréstimos. HUMBERTO TREZZI Colunista e repórter do GDI

Ao longo da série de reportagens sobre as loterias ilegais, a equipe do GDI também comprovou que, pelo menos em Canoas, alguns dos vendedores ainda ofertavam cartões para empréstimos com juros abusivos.

– Depois fizemos uma parte de agiotagem (...) Eu mesmo gravei com alguns agiotas, sem eles saberem que eu sou jornalista, perguntando se eles faziam empréstimos. Eles gravaram, dizendo que eram da Colômbia, e que faziam empréstimos a juros exorbitantes. Depois a gente gravou com pessoas que trabalhavam para eles ameaçando os devedores.

Segurança dos repórteres

Em entrevista para Zero Hora, Humberto Trezzi falou ainda sobre como a equipe do Grupo de Investigação da RBS (GDI) costuma se organizar para fazer esse tipo de investigação em segurança.

– Em alguns casos, como quando a gente vai se infiltrar ou fazer proposta ou receber proposta de algo ilegal, é necessário que o repórter seja um pouco ator. Outra coisa é ter um esquema de segurança acertado com colegas para virem buscá-lo, caso dê algo errado.

O GDI soma centenas de investigações veiculadas, que motivaram a abertura de apurações por diferentes órgãos oficiais e conquistaram dezenas de prêmios estaduais e regionais.

Produção: Laura Pontin

Supervisão: Gabriel Salazar

Confira outras reportagens da série TBT 2024: